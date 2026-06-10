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Danser sur les volcans

Laure Manel

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Huit femmes embarquent pour un road trip de deux semaines en Islande. Elles n'ont rien en commun, ou presque. Il y a Rose et Lou, le duo mère-fille ; Stéphanie, célibataire sans enfant ; Sarah et Chloé, les deux jeunes Parisiennes ; Delphine, la cinquantenaire casanière ; Carole, la prof de yoga, et Nadine, la retraitée renfrognée. Entre écarts générationnels, personnalités et visions de la vie différentes, il n'est pas toujours facile de faire groupe. Pourtant, de cascades en confidences, de marches en révélations, ce voyage pourrait les transformer. Et si, au coeur de cette terre sauvage, elles découvraient ce qui les unit vraiment ? Interprétation humaine

Par Laure Manel
Chez Audiolib

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Auteur

Laure Manel

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

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Danser sur les volcans

Laure Manel

Paru le 10/06/2026

445 pages

Audiolib

25,50 €

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