Danser sur les volcans

Huit femmes embarquent pour un road trip de deux semaines en Islande. Elles n'ont rien en commun, ou presque. Il y a Rose et Lou, le duo mère-fille ; Stéphanie, célibataire sans enfant ; Sarah et Chloé, les deux jeunes Parisiennes ; Delphine, la cinquantenaire casanière ; Carole, la prof de yoga, et Nadine, la retraitée renfrognée. Entre écarts générationnels, personnalités et visions de la vie différentes, il n'est pas toujours facile de faire groupe. Pourtant, de cascades en confidences, de marches en révélations, ce voyage pourrait les transformer. Et si, au coeur de cette terre sauvage, elles découvraient ce qui les unit vraiment ? Interprétation humaine