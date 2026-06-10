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La Folie Sainte-Hélène

Jean-Christophe Rufin

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A Sainte-Hélène, territoire britannique perdu dans l'Atlantique Sud, c'est la consternation. Le consul qui administre l'enclave française de Longwood, où est mort Napoléon, a disparu. Comment peut-on se volatiliser sur une île reliée à l'Afrique du Sud par un avion chaque semaine et où tout le monde se connaît ? C'est ce qu'Aurel va être chargé de découvrir. Il va vite comprendre que représenter la France à Sainte-Hélène n'est pas de tout repos. Car Napoléon rend fou. Son souvenir déchaîne encore des passions violentes. Le consul disparu ne manquait pas d'ennemis parmi les fondus de l'Empereur qui viennent visiter le lieu de son exil. Mais qui a pu lui en vouloir au point de l'éliminer ? Sans l'aide d'une jeune Française venue dans cette contrée du bout du monde pour exorciser ses fantômes, Aurel aurait eu du mal à le découvrir. Cette enquête hors norme va nous faire rencontrer des personnages extraordinaires. Cette fois, Aurel, pour notre plus grand plaisir, trouve plus original que lui... Interprétation humaine

Par Jean-Christophe Rufin
Chez Audiolib

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Auteur

Jean-Christophe Rufin

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

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La Folie Sainte-Hélène

Jean-Christophe Rufin

Paru le 10/06/2026

264 pages

Audiolib

23,90 €

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