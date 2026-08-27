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#Roman francophone

Sauf la frontière

Elisa Shua Dusapin

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Au dernier jour d'un festival de littérature à Beyrouth, Elisa Shua Dusapin descend au Sud Liban. Elle ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté de la frontière en Israël, c'est tôt le matin, le 7 octobre 2023. Quelques mois plus tard, après son retour en Europe, un pressentiment la pousse à retourner d'urgence au Proche-Orient. Elle commence par poser ses valises à Amman en Jordanie. Elle ne connait ni la ville, ni sa culture. La jeune femme apprend l'arabe, s'initie à la plomberie avec des Jordaniennes, se rapproche de réfugiés syriens, partage de furtives confidences avec des Palestiniens et des Israéliens. Une sorte de secret se dévoile dans les silences et grâce aux gestes. Comme si c'était en compagnie des gens, et non à leur propos, qu'Elisa Shua Dusapin écrivait ce texte lumineux et grave, échappant à tout manichéisme et qui pose un regard inédit sur cette région et sur la violence.

Par Elisa Shua Dusapin
Chez Editions Zoé

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Auteur

Elisa Shua Dusapin

Editeur

Editions Zoé

Genre

Littérature française

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Sauf la frontière

Elisa Shua Dusapin

Paru le 27/08/2026

240 pages

Editions Zoé

19,00 €

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Scannez le code barre 9782889076437
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