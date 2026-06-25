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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Under the hammer

Samantha Dooey-miles

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Jemma a tout perdu. Ou presque. Son compagnon l'a quittée pour sa meilleure amie, elle se retrouve seule dans un appartement devenu inabordable, piégée par un loyer indécent, sans perspectives et habitée par une colère qu'elle connaît trop bien. Une colère nourrie par des années de précarité, d'humiliations ordinaires et d'un système du logement qui ne lui a jamais laissé de place. Lorsqu'un accident de réparation coûte la vie à son propre bailleur, Jemma comprend qu'une brèche s'est ouverte. Ce qui relevait jusque-là de la rage impuissante devient une possibilité concrète. Elle commence alors à s'en prendre à d'autres propriétaires, repérés dans une émission de télévision consacrée à la rénovation immobilière, où leur aisance et leur indifférence s'exposent sans filtre. Un enchaînement de gestes, d'opportunités et de décisions qui, pour Jemma, obéissent à une logique implacable. A mesure que les actes s'enchaînent, Jemma s'enferme dans son propre système de règles, persuadée d'agir avec cohérence dans un monde qui ne l'a jamais été. Under the Hammer est un thriller satirique, féroce et profondément contemporain, qui explore la colère sociale née de la crise du logement, sans l'excuser ni la condamner. Porté par une narratrice imprévisible et une intrigue haletante, le roman progresse dans une tension continue, où colère sociale, humour noir et violence se mêlent étroitement.

Par Samantha Dooey-miles
Chez Le MacGuffin

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Auteur

Samantha Dooey-miles

Editeur

Le MacGuffin

Genre

Thrillers

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Under the hammer

Samantha Dooey-miles

Paru le 10/09/2026

Le MacGuffin

20,00 €

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