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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

The lies of Lena

Kylie Snow

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Lena Daelyra vit cachée depuis toujours. Mage dans un monde où la magie est interdite et traquée, elle a appris à survivre en dissimulant ce qu'elle est réellement. A Otacia, royaume où les Mages sont pourchassés sans pitié, Lena n'a qu'une règle : ne jamais être découverte. Sa rencontre avec Quill, un épéiste issu des cercles privilégiés, bouleverse cet équilibre fragile. Quill accepte de l'entraîner au combat, lui offrant un moyen de se défendre dans un monde hostile. Entre eux naît un lien intense et dangereux, chargé de promesses impossibles. Mais aimer, pour Lena, revient à risquer l'anéantissement - et Quill porte ses propres secrets. Dans l'ombre du pouvoir, le prince héritier Silas La'Rune incarne la traque implacable des Mages. Lorsque les événements basculent et contraignent Lena à disparaître, son histoire avec Quill se brise brutalement. Cinq ans plus tard, le royaume est au bord de l'insurrection. Les chemins de Lena et de Quill se croisent à nouveau, désormais pris dans un engrenage de guerre, de magie interdite et de forces anciennes qu'aucun d'eux ne comprend entièrement. The Lies of Lena ouvre une grande saga de romantasy sombre et addictive, mêlant magie bannie, amour impossible et luttes de pouvoir. Porté par une héroïne combative et une relation aussi déchirante qu'irrésistible, ce premier tome plonge le lecteur dans un univers où chaque choix laisse une cicatrice.

Par Kylie Snow
Chez Le MacGuffin

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Auteur

Kylie Snow

Editeur

Le MacGuffin

Genre

Contes et nouvelles

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The lies of Lena

Kylie Snow

Paru le 10/09/2026

Le MacGuffin

23,00 €

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