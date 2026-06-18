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Mes biscuits craquants Kawaï

Collectif, Mila Editions

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Un coffret gourmand composé d'un livre de 15 recettes et 2 emporte-pièces aux formes mignonnes pour permettre aux enfants de 6 ans de réaliser, au côté d'un adulte, des biscuits kawaï ! Ce coffret est idéal pour s'amuser en cuisine et créer des gourmandises adorables. Il comprend un livre avec 5 recettes de pâtes à biscuits et 10 idées originales pour réaliser et décorer vos biscuits kawaï. Grâce aux 2 emporte-pièces en forme de coeur et d'arc-en-ciel, donnez vie à des biscuits savoureux ! Parfait pour une activité en famille ou pour régaler vos invités.

Par Collectif, Mila Editions
Chez Mila éditions

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Auteur

Collectif, Mila Editions

Editeur

Mila éditions

Genre

Cuisine

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Mes biscuits craquants Kawaï

Collectif, Mila Editions

Paru le 18/06/2026

40 pages

Mila éditions

9,95 €

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Scannez le code barre 9782378793630
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