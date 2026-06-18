Ce coffret comprend trois ouvrages et un livret illustré noir et blanc : La Maison de l'inceste "La Maison de l'inceste" est un texte envoûtant et poétique dans lequel Anaïs Nin explore les méandres de l'âme, du désir et de la mémoire. A travers une narration fragmentée et onirique, l'autrice nous entraîne dans un voyage intérieur où se mêlent sensualité, douleur et libération. La "maison" devient le symbole d'un passé familial oppressant et ambigu, marqué par de lourds tabous. La femme, personnage principal, alter ego de l'autrice elle-même, cherche à se libérer de sa douleur intérieure. Dans une langue sensuelle et audacieuse mêlant poésie, philosophie et journal intime, Anaïs Nin aborde l'inceste au sens symbolique et psychanalytique. Véritable manifeste littéraire, ce court roman est un cri de révolte contre les carcans sociaux, un appel à la renaissance par l'écriture, le rêve et le désir féminin. Ouvre fascinante, "La Maison de l'inceste" s'impose comme un classique de la littérature du XXe siècle. Un hiver d'artifice Trois nouvelles composent "Un hiver d'artifice" . Anaïs Nin y explore les visages multiples de l'identité, du silence et de la quête d'un père. Dans "Stella", "Un hiver d'artifice" et "La Voix", les personnages - une actrice figée dans son rôle, un père Don Juan, un analyste - incarnent des masques psychologiques et des absences profondes. L'atmosphère est celle d'un monde glacé, figé de silence, d'une âme asphyxiée par les attentes, les rôles hérités et les illusions. Et pourtant, au coeur de ce théâtre de façades, une femme, par ses rencontres, ses mots, ses souvenirs, parvient à déchirer les voiles : sous l'hiver artificiel renaît le feu des étés, la chaleur du corps enfin retrouvée. Une oeuvre subtile, lyrique, où Anaïs Nin mêle rêve, réalité, mémoire et désir pour offrir une vision dramatique et poétique de la condition humaine. La Cloche de verre Dans "La Cloche de verre" , Anaïs Nin réunit treize nouvelles envoûtantes où se mêlent souvenirs, fantasmes, rencontres et visions poétiques. Loin du réalisme traditionnel, chaque texte est une plongée dans un univers intérieur fait de sensations, de symboles et de rêveries. On y découvre des portraits de femmes fascinantes, des fragments de solitude, des paysages urbains ou maritimes traversés par la mémoire et le désir. Fidèle à son style intimiste et lyrique, l'autrice y explore les frontières floues entre réalité et imagination, dans une prose délicate et hypnotique. "La Cloche de verre" est une oeuvre singulière qui défie les formes classiques du récit pour mieux capter l'essence de l'expérience humaine.