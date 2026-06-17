Tests logiciels et agilité

"Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur les tests logiciels pour maîtriser leur mise en oeuvre dans un contexte agile. 1134 pages par nos experts. Un livre de la collection Data Pro Les tests logiciels - Processus et outils pour des logiciels de qualité Extrait du résumé : Dans un monde où la qualité logicielle est au coeur de la réussite des projets numériques, ce livre s'adresse aux ingénieurs QA, développeurs, chefs de projet et aux étudiants en informatique qui souhaitent disposer d'une compréhension approfondie des processus et des outils pour structurer, piloter et optimiser les activités de tests... Un livre de la collection Data Pro Le test en mode Agile (2e édition) Extrait du résumé : L'Agilité dans les projets se généralise et le testeur comprend vite qu'il faut penser le test différemment pour que les mises en production du produit puissent se faire régulièrement à un rythme parfois soutenu. Dans ce livre, l'auteur donne au lecteur, au travers de nombreux exemples, anecdotes, références bibliographiques et illustrations, les connaissances fondamentales pour appréhender l'état d'esprit du test agile et les pratiques du test qui en découlent..."