"Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur le langage Python 3 pour maîtriser le développement d'interfaces graphiques avec PyQt. 1059 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www.editions-eni.fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques Python 3 - Les fondamentaux du langage (4e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur les fondamentaux du langage Python 3 (ici en version 3.11) s'adresse à tout professionnel de l'informatique, ingénieur, étudiant (et particulièrement en BTS Services Informatiques Organisations), enseignant ou même autodidacte, qui souhaite maîtriser ce langage très abouti. Il détaille tout le coeur du langage et du traitement de données et ouvre des perspectives importantes sur tout ce que Python 3 permet de faire. Le livre est consacré à la branche 3 de Python et présente bien sûr les nouveautés apportées par la version 3.11. Toutefois, comme le langage Python 2 est encore très présent, lorsqu'elles existent, l'auteur présente les différences importantes avec la branche antérieure de Python... Un livre de la collection Expert IT Framework PyQt - Développez vos interfaces graphiques en Python avec PyQt6 Extrait du résumé : Ce livre sur le framework PyQt en version 6 (PyQt6) s'adresse aux développeurs qui, possédant déjà une expérience en développement avec le langage Python, souhaitent disposer des connaissances nécessaires et avancées pour concevoir des interfaces graphiques..."