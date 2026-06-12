À la marge

Avril 2017. Sophia revient à Sète, sa ville natale, où elle a grandi auprès de sa grand-mère paternelle. Venue pour quatre semaines afin d'achever son roman, elle glisse peu à peu vers une exploration intérieure. Elle cherche à comprendre cette aïeule disparue en 1998, distante, marquée par la guerre et l'exil, dont les silences ont laissé des pages blanches. En tentant de les combler, Sophia plonge dans sa propre mémoire. Revenir à Sète, c'est aussi se rapprocher de celui qu'elle aime, à qui elle écrit depuis des années, et dont la présence habite encore les lieux de leurs retrouvailles. La lumière de la Méditerranée et la lecture de Noces, d'Albert Camus, accompagnent cette traversée intime. Ce qui devait être une parenthèse devient un passage vers soi : apprendre à vivre l'instant, libre.