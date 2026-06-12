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Les mouvements de l'oeil dans une cage en verre

Valery Pierre

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Les mouvements de l'oeil dans une cage en verre recueille une trentaine de poèmes qui pourraient figurer les trente années de vie qu'ils couvrent, ou autant de facettes d'une même personnalité patiemment polie par le temps. Dans une trilogie, l'auteur démarre une introspection avant de porter son regard sur le monde qui l'entoure pour enfin, au fil du temps, trouver dans la découverte et l'exploration du sentiment amoureux une manière de constituer une passerelle entre les deux.

Par Valery Pierre
Chez Hello Editions

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Auteur

Valery Pierre

Editeur

Hello Editions

Genre

Poésie

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Les mouvements de l'oeil dans une cage en verre

Valery Pierre

Paru le 12/06/2026

44 pages

Hello Editions

13,90 €

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Scannez le code barre 9791044325013
9791044325013
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