Ombeline a la capacité de communiquer avec la nature et les animaux. Même si ça ne lui est pas d'une grande aide avec les humains, dont elle se méfie comme de la peste, ce don lui a permis d'accéder au statut de novice et à sa mission de sorcière : maintenir l'harmonie de la Forêt, où elle vient de prendre ses fonctions en compagnie de son familier Louernos, un renard taquin et un peu flemmard. Mais cette nouvelle vie indépendante risque de tourner court lorsqu'un cerf vient requérir son aide...