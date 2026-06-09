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Ombeline

Rain Elwyn, Erell

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Ombeline a la capacité de communiquer avec la nature et les animaux. Même si ça ne lui est pas d'une grande aide avec les humains, dont elle se méfie comme de la peste, ce don lui a permis d'accéder au statut de novice et à sa mission de sorcière : maintenir l'harmonie de la Forêt, où elle vient de prendre ses fonctions en compagnie de son familier Louernos, un renard taquin et un peu flemmard. Mais cette nouvelle vie indépendante risque de tourner court lorsqu'un cerf vient requérir son aide...

Par Rain Elwyn, Erell
Chez Posidonia Jeunesse

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Auteur

Rain Elwyn, Erell

Editeur

Posidonia Jeunesse

Genre

Fantasy

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Ombeline

Rain Elwyn, Erell

Paru le 09/06/2026

96 pages

Posidonia Jeunesse

12,00 €

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Scannez le code barre 9791098326448
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