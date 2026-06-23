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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

La somniscribe

François Thiéry-Mourelet, Marin Tehel

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Dans un bidonville de Madagascar, Agate écrit sous la dictée de Victor, un mort qui ne se souvient plus de rien. Sous emprise, la jeune Malgache se retrouve somnambule et somniscribe. L'objectif du fantôme perturbateur est de retrouver une certaine Lily , celui d'Agate est de sortir de la misère. A travers ouragans et cyclones, "La somniscribe" nous emporte des côtes méditerranéennes aux îles de l'océan Indien. Un roman étrange, poétique, drôle et émouvant.

Par François Thiéry-Mourelet, Marin Tehel
Chez Posidonia Littératures

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Auteur

François Thiéry-Mourelet, Marin Tehel

Editeur

Posidonia Littératures

Genre

Littérature française

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La somniscribe

François Thiéry-Mourelet, Marin Tehel

Paru le 23/06/2026

184 pages

Posidonia Littératures

19,00 €

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Scannez le code barre 9791098016523
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