Dans un bidonville de Madagascar, Agate écrit sous la dictée de Victor, un mort qui ne se souvient plus de rien. Sous emprise, la jeune Malgache se retrouve somnambule et somniscribe. L'objectif du fantôme perturbateur est de retrouver une certaine Lily , celui d'Agate est de sortir de la misère. A travers ouragans et cyclones, "La somniscribe" nous emporte des côtes méditerranéennes aux îles de l'océan Indien. Un roman étrange, poétique, drôle et émouvant.