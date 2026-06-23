Adolphe Ier

Du théâtre burlesque, à la fois tragique et comique. Adolphe Thiers est un personnage cynique, cruel mais aussi ridicule, une sorte d'Ubu roi avant la lettre. Non content d'avoir tous les pouvoirs et de les exercer avec tyranie, Adolphe Thiers veut aussi devenir roi. Du dimanche 21 au dimanche 28 mai 1871, la Semaine sanglante marque les événements les plus tragiques et les plus meurtriers de la guerre civile de 1871. Installé à la préfecture de Versailles, Adolphe affiche sa volonté d'écraser définitivement la Commune. Tout est bon pour broyer les "scélérats" : manipulation du dévoué Maréchal Mac Mahon, missions de la police secrète, envoi d'espions, infiltration de partisans versaillais, soudoiement des dirigeants de la Commune... Une femme, Thérèse, lui demande d'épargner sa fille, Alice. Pendant ce temps, à Paris, dans un atelier de typographie, Arthur et sa fiancée Louise pensent à leur futur bonheur.