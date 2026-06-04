Un oracle qui présente les mythes féminins du monde entier à travers 50 cartes magnifiquement illustrées Dans cet oracle richement illustré, les divinités féminines de différentes cultures se réinventent sous des formes multiples, pour te guider sur ton parcours. Ecoute l'appel de ces déesses, qui se font la voix des récits mythiques de la Grèce antique, de l'Irlande, d'Haïti, d'Afrique, du Japon et d'ailleurs. La messagère de chaque carte te livre ses enseignements pour t'éclairer au quotidien et sur des questionnements plus profonds. Jeunes vierges antiques, mères, vieilles femmes, héroïnes énigmatiques : toutes dansent pour toi au gré de ces cartes. Célèbre ces multiples visages, corps et couleurs du féminin, qui ne sont autre que le reflet de ta propre beauté et de ton potentiel divin.