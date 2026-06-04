Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Mythes féminins

Ana Novaes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un oracle qui présente les mythes féminins du monde entier à travers 50 cartes magnifiquement illustrées Dans cet oracle richement illustré, les divinités féminines de différentes cultures se réinventent sous des formes multiples, pour te guider sur ton parcours. Ecoute l'appel de ces déesses, qui se font la voix des récits mythiques de la Grèce antique, de l'Irlande, d'Haïti, d'Afrique, du Japon et d'ailleurs. La messagère de chaque carte te livre ses enseignements pour t'éclairer au quotidien et sur des questionnements plus profonds. Jeunes vierges antiques, mères, vieilles femmes, héroïnes énigmatiques : toutes dansent pour toi au gré de ces cartes. Célèbre ces multiples visages, corps et couleurs du féminin, qui ne sont autre que le reflet de ta propre beauté et de ton potentiel divin.

Par Ana Novaes
Chez Medicis Edition

|

Auteur

Ana Novaes

Editeur

Medicis Edition

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mythes féminins par Ana Novaes

Commenter ce livre

 

Mythes féminins

Ana Novaes

Paru le 04/06/2026

136 pages

Medicis Edition

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385000721
9782385000721
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.