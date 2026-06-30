Comptabilité et audit DSCG UE4

Cette nouveauté 2026, en couleurs, traite en 24 chapitres les 3 parties du référentiel de l'UE4 "Comptabilité et audit" : - PARTIE 1 - Accompagner le chef d'entreprise dans les opérations de restructuration - PARTIE 2 - Participer à l'élaboration du reporting financier des groupes en normes françaises et IFRS - PARTIE 3 - Participer à la mise en place d'une mission d'audit Conforme au nouveau référentiel, cette première édition intègre la nouveauté du programme concernant la participation à la mise en oeuvre d'une démarche d'audit adaptée à la durabilité (maîtrise de l'architecture générale des normes de reporting durabilité et identification des principes de construction de ce reporting). - des mises en situation, construites à partir d'extraits de ressources professionnelles (ANC/IFRS, normes, Code de déontologie...), pour introduire et contextualiser les savoirs et compétences clés. - des fiches de cours synthétiques présentant les connaissances essentielles, accompagnées de points méthodologiques issus de l'analyse des sujets d'examen 2020-2025. - des QR Codes intégrés aux fiches de cours permettant d'accéder à un extrait du cours en format vidéo, facilitant la révision et la reprise du cours à la maison. - de nombreux cas pratiques pour mettre en oeuvre les compétences attendues, incluant des questions inspirées des annales du DSCG. - des cas de synthèse inédits en fin de chapitres ou de parties, construits sur le modèle des épreuves officielles. - un sujet d'entraînement permettant de réviser l'ensemble du programme.