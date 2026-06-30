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Le Fooding - Guide Belgique

MMM!

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Le guide des meilleures adresses belges remet le couvert pour une nouvelle édition dans un format deux en un : un seul guide, deux langues ! En français côté recto, en néerlandais côté verso, avec deux couvertures distinctes illustrées par le trrrès talentueux peintre flamand Dittmar Viane. A part ça, la recette reste la même : -150 adresses flambant neuves en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, soit une sacrée fournée de restaurants, bars, caves, commerces et chambres aux quatre coins du pays-10 spots primés pour un palmarès de très haut vol - entre autres, le meilleur bar à vins, la meilleure sandwicherie, le meilleur bar de quartier, et deux Fooding d'amour ! -Une partie magazine sous bannière "Nord-Zuid" qui met les pieds dans le plat (pays), du nord flamand au sud wallon, pour se demander : la cuisine a-t-elle une langue ?

Par MMM!
Chez MMM! SARL

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Auteur

MMM!

Editeur

MMM! SARL

Genre

Guides gastronomiques

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Le Fooding - Guide Belgique

MMM!

Paru le 30/06/2026

164 pages

MMM! SARL

25,00 €

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