Le Fooding - Guide Belgique

Le guide des meilleures adresses belges remet le couvert pour une nouvelle édition dans un format deux en un : un seul guide, deux langues ! En français côté recto, en néerlandais côté verso, avec deux couvertures distinctes illustrées par le trrrès talentueux peintre flamand Dittmar Viane. A part ça, la recette reste la même : -150 adresses flambant neuves en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, soit une sacrée fournée de restaurants, bars, caves, commerces et chambres aux quatre coins du pays-10 spots primés pour un palmarès de très haut vol - entre autres, le meilleur bar à vins, la meilleure sandwicherie, le meilleur bar de quartier, et deux Fooding d'amour ! -Une partie magazine sous bannière "Nord-Zuid" qui met les pieds dans le plat (pays), du nord flamand au sud wallon, pour se demander : la cuisine a-t-elle une langue ?