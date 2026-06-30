Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Mon Identité

Eveline Gonthier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une exploration des liens entre corps, conscience et énergie intérieure, en cherchant à réconcilier science et spiritualité. A partir d'une sensibilité aiguë au monde, il interroge les classifications médicales et leurs limites face à la complexité de l'expérience humaine. En retraçant l'évolution de la pensée occidentale, il met en lumière la rupture entre corps et esprit et ses conséquences. Le corps y apparaît comme une mémoire vivante, marquée par les émotions et les héritages invisibles. A travers des pratiques introspectives, chacun est invité à transformer ses tensions en ressources et à tracer un chemin personnel vers une compréhension plus globale de soi.

Par Eveline Gonthier
Chez Editions de l'Onde

|

Auteur

Eveline Gonthier

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Connaissance de soi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon Identité par Eveline Gonthier

Commenter ce livre

 

Mon Identité

Eveline Gonthier

Paru le 30/06/2026

138 pages

Editions de l'Onde

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371587953
9782371587953
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.