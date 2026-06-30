Mon Identité

Une exploration des liens entre corps, conscience et énergie intérieure, en cherchant à réconcilier science et spiritualité. A partir d'une sensibilité aiguë au monde, il interroge les classifications médicales et leurs limites face à la complexité de l'expérience humaine. En retraçant l'évolution de la pensée occidentale, il met en lumière la rupture entre corps et esprit et ses conséquences. Le corps y apparaît comme une mémoire vivante, marquée par les émotions et les héritages invisibles. A travers des pratiques introspectives, chacun est invité à transformer ses tensions en ressources et à tracer un chemin personnel vers une compréhension plus globale de soi.