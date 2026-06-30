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Introduction à la théorie des musiques audiotactiles

Vincenzo Caporaletti

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Cet ouvrage cherche tout d'abord à expliciter de manière organique et synthétique la Théorie des musiques audiotactiles, un modèle théorique musicologique visant à définir, dans une perspective taxonomique, l'ensemble des systèmes conceptuels, pratiques, textes, expériences, objets et comportements musicaux qui ont donné naissance, au cours du xxe siècle, aux traditions du jazz, du rock, de la musique pop ou world. Mais la portée épistémologique de la Théorie des musiques audiotactiles ne se limite pas à ces répertoires : ses outils d'investigation reformulent, sous un jour nouveau, les perspectives esthétiques et anthropologiques tant de la tradition artistique occidentale que des musiques des cultures traditionnelles du monde. Afin de souligner cette caractéristique fondamentale d'ordre plus général, les études appliquées qui suivent la première partie théorique de l'ouvrage sont consacrées aux pratiques créatives du partimento du xviiie siècle, à l'improvisation musicale dans la musique savante des xviiie et xixe siècles, à la découverte et à l'élaboration créative des rythmes de la samba par Darius Milhaud dans la deuxième décennie du xxe siècle, à la musique contemporaine de tradition écrite du xxie siècle, à la discussion des concepts et des éléments de la théorie musicale du jazz, en fonction des nouvelles catégories basées sur le principe audiotactile.

Par Vincenzo Caporaletti
Chez Symétrie

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Auteur

Vincenzo Caporaletti

Editeur

Symétrie

Genre

Musicologie

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Introduction à la théorie des musiques audiotactiles

Vincenzo Caporaletti trad. Giancarlo Siciliano, Ludovic Florin

Paru le 30/06/2026

298 pages

Symétrie

46,00 €

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