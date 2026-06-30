60 jours pour assurer en polonais

Envie d'apprendre le polonais facilement et efficacement en un temps record ? Que vous soyez grand débutant ou débutant, étudiant, ingénieur, professionnel en déplacement ou voyageur curieux, cette méthode vous aidera à apprendre le polonais avec plaisir et à découvrir la culture d'un pays au coeur de l'Europe ! Avec ses 60 jours thématiques, vous apprendrez à communiquer dans toutes les situations, jusqu'au niveau A2 : au travail, à l'université, en voyage ou dans la vie quotidienne. Chaque jour, une leçon et des exercices sont proposés de manière progressive, pour atteindre votre objectif sans stress. Vous y retrouverez : - Des points de grammaire simples et progressifs, - Du vocabulaire essentiel à connaître, - Des clés de compréhension sur la culture polonaise, - Des exercices corrigés, pour faciliter l'acquisition des connaissances, à l'écrit comme à l'oral. Grâce à la plateforme audio accessible d'un simple clic via QR code, une rubrique approfondissement vous permettra aussi de perfectionner votre prononciation et de vous amuser avec des exercices ludiques.