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60 jours pour assurer en polonais

Justyna Donajska

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Envie d'apprendre le polonais facilement et efficacement en un temps record ? Que vous soyez grand débutant ou débutant, étudiant, ingénieur, professionnel en déplacement ou voyageur curieux, cette méthode vous aidera à apprendre le polonais avec plaisir et à découvrir la culture d'un pays au coeur de l'Europe ! Avec ses 60 jours thématiques, vous apprendrez à communiquer dans toutes les situations, jusqu'au niveau A2 : au travail, à l'université, en voyage ou dans la vie quotidienne. Chaque jour, une leçon et des exercices sont proposés de manière progressive, pour atteindre votre objectif sans stress. Vous y retrouverez : - Des points de grammaire simples et progressifs, - Du vocabulaire essentiel à connaître, - Des clés de compréhension sur la culture polonaise, - Des exercices corrigés, pour faciliter l'acquisition des connaissances, à l'écrit comme à l'oral. Grâce à la plateforme audio accessible d'un simple clic via QR code, une rubrique approfondissement vous permettra aussi de perfectionner votre prononciation et de vous amuser avec des exercices ludiques.

Par Justyna Donajska
Chez Ellipses

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Auteur

Justyna Donajska

Editeur

Ellipses

Genre

Polonais

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60 jours pour assurer en polonais

Justyna Donajska

Paru le 30/06/2026

322 pages

Ellipses

18,50 €

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