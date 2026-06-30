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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Droit des affaires ue2 - dcg

Laure Bataille

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Cet ouvrage traite de l'intégralité du programme de l'unité d'enseignement 2 "Droit des affaires" , du diplôme de comptabilité et gestion (DCG), dans le cadre du cursus menant au diplôme d'expertise comptable. Il couvre le nouveau programme en 27 chapitres répartis en 4 parties : -Appréhender le contexte juridique en droit des affaires -Qualifier le cadre juridique du client -Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle -Apprécier la mise en oeuvre de la responsabilité pénale appliquée aux affaires. -Conforme au nouveau référentiel (BO n°32 du 28 août 2025) et au guide pédagogique -Une nouvelle maquette en couleur -Un cours complet et structuré pour faciliter l'apprentissage des connaissances -A jour des dernières actualités législatives -Des QCM accessibles via des QR Codes pour vérifier l'apprentissage du cours -Des outils d'entraînement à l'épreuve : études de documents et mises en situation pratique répondant aux attentes de l'examen.

Par Laure Bataille
Chez Fontaine Picard

|

Auteur

Laure Bataille

Editeur

Fontaine Picard

Genre

BTS

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Droit des affaires ue2 - dcg

Laure Bataille

Paru le 10/06/2026

324 pages

Fontaine Picard

33,50 €

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Scannez le code barre 9782744653544
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