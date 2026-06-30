Tu trahis, tu péris

Mavis Cooper pensait mener une existence ordinaire. Sa vie défile tranquillement jusqu'à cette soirée, où elle assiste à un drame effroyable. A la suite de cet évènement, tout s'enchaîne, elle perd sa maison, sa famille. Arrachée à son quotidien, elle doit changer d'identité pour survivre à la traque que la mafia a lancée contre elle. Liam O'Shea a vu son monde chamboulé lorsque son père a été arrêté et qu'il a dû reprendre les rênes du clan. Dès lors, il n'aura de cesse de rechercher celle qu'il estime responsable de tout ce gâchis. Leurs destins sont désormais liés. Entre mensonges, vengeance et désir interdit, sauront-ils affronter la vérité lorsqu'elle leur fera face ?