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Green Clover Tome 1

Léonie C. Andrea

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Mavis Cooper pensait mener une existence ordinaire. Sa vie défile tranquillement jusqu'à cette soirée, où elle assiste à un drame effroyable. A la suite de cet évènement, tout s'enchaîne, elle perd sa maison, sa famille. Arrachée à son quotidien, elle doit changer d'identité pour survivre à la traque que la mafia a lancée contre elle. Liam O'Shea a vu son monde chamboulé lorsque son père a été arrêté et qu'il a dû reprendre les rênes du clan. Dès lors, il n'aura de cesse de rechercher celle qu'il estime responsable de tout ce gâchis. Leurs destins sont désormais liés. Entre mensonges, vengeance et désir interdit, sauront-ils affronter la vérité lorsqu'elle leur fera face ?

Par Léonie C. Andrea
Chez Editions Sharon Kena

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Auteur

Léonie C. Andrea

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Suspense romantique

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Green Clover Tome 1

Léonie C. Andrea

Paru le 30/06/2026

364 pages

Editions Sharon Kena

21,00 €

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