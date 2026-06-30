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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Gestion des relations sociales 1re et 2e années BTS CG

Luce Bouscarle

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L'édition 2026 propose une actualisation des données (comme chaque année) mais également une adaptation des contenus suivants, afin de tenir compte des sujets d''examen : -Des contextes avec des annexes simplifiées -Des questions reformulées/ajustées dans les Tests de consolidation et dans les exercices Pour aller plus loin -Les chapitres 5 et 5 allégés. -Couverture du référentiel en 9 chapitres -Des mises en situation professionnelle à partir de cas réels de gestion sociale -Des situations qui s'appuient sur des dates réelles, actualisées chaque année en fonction de la règlementation en vigueur -Des tests de consolidation des connaissances en fin de chapitre et des exercices pour aller plus loin en fin de chapitre -Des entraînements à l'examen (dont des sujets de BTS actualisés) -Un lexique en fin d'ouvrage -Une base PGI pour le contexte Rhonalp PESAGE. -Plusieurs activités liées à P4 sont proposées dans l'ouvrage P7 -Une maquette intérieure attractive -L'accès à l'ouvrage étudiant Bi-Média gratuit (disponible fin août)

Par Luce Bouscarle
Chez Fontaine Picard

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Auteur

Luce Bouscarle

Editeur

Fontaine Picard

Genre

Comptabilité

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Gestion des relations sociales 1re et 2e années BTS CG

Luce Bouscarle

Paru le 15/06/2026

256 pages

Fontaine Picard

21,80 €

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