Gestion des relations sociales 1re et 2e années BTS CG

L'édition 2026 propose une actualisation des données (comme chaque année) mais également une adaptation des contenus suivants, afin de tenir compte des sujets d''examen : -Des contextes avec des annexes simplifiées -Des questions reformulées/ajustées dans les Tests de consolidation et dans les exercices Pour aller plus loin -Les chapitres 5 et 5 allégés. -Couverture du référentiel en 9 chapitres -Des mises en situation professionnelle à partir de cas réels de gestion sociale -Des situations qui s'appuient sur des dates réelles, actualisées chaque année en fonction de la règlementation en vigueur -Des tests de consolidation des connaissances en fin de chapitre et des exercices pour aller plus loin en fin de chapitre -Des entraînements à l'examen (dont des sujets de BTS actualisés) -Un lexique en fin d'ouvrage -Une base PGI pour le contexte Rhonalp PESAGE. -Plusieurs activités liées à P4 sont proposées dans l'ouvrage P7 -Une maquette intérieure attractive -L'accès à l'ouvrage étudiant Bi-Média gratuit (disponible fin août)