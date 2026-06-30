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Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales BTS 1ère année CG

Hugues Jenny

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Cet ouvrage est destinée à l'étude du processus 1 permettant la préparation des épreuves E41 et E42A-E42B du BTS CG. L'ouvrage se compose de 13 scénarios pédagogiques reposant sur un même contexte d'entreprise et reprenant les principales compétences du référentiel pour un apprentissage progressif. Une actualisation comptable, fiscale et sociale a été prise en compte selon les textes en vigueur au 01/01/2026 dont le nouveau Plan Comptable Général 2025. - Maquette en couleurs pour une meilleure structuration des contenus efficace. - Ressources très proches des résultats attendus du référentiel BTS CG - Mise en oeuvre de la pédagogie préconisée (veille, scénarios pédagogiques, situations professionnelles contextualisées, absence progressive de guidance, mise en oeuvre de l'autonomie, meilleure harmonie avec les pratiques du monde professionnel). - Travaux de groupe. - Déclinaison des situations professionnelles sur les 3 PGI (CEGID, EBP, SAGE).

Par Hugues Jenny
Chez Fontaine Picard

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Auteur

Hugues Jenny

Editeur

Fontaine Picard

Genre

Comptabilité

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Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales BTS 1ère année CG

Hugues Jenny

Paru le 15/06/2026

390 pages

Fontaine Picard

26,90 €

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