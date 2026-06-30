Finance d'entreprise DCG UE6

Conforme au nouveau programme du DCG applicable à la rentrée 2026, cette nouveauté en couleurs traite en 18 chapitres les 4 grandes parties du programme : -diagnostiquer la situation financière et extra-financière à partir des comptes sociaux -concevoir la politique d'investissement - optimiser la politique de financement -gérer la trésorerie à court terme. Les nouvelles règles comptables introduites par l'ANC 2022-06 sont intégrées au cours et aux applications. - Approche par compétences à l'aide de mises en situation pratiques dont le questionnement est conforme aux attentes de l'examen -Des fiches ressources sur les savoirs associés - De nombreuses applications avec une indication du niveau de difficulté et une durée indicative - Des quiz de révision pour chaque chapitre et sujets d'entraînements à l'examen - Des cas de synthèse intégrés à chaque chapitre -Une nouvelle maquette en couleurs.