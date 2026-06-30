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#Essais

Anglais Spécial jeux

Frédéric Collecchia

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Vous souhaitez faire le point ou consolider votre niveau d'anglais mais vous pensez manquer de temps et vous ne savez pas vraiment par quoi commencer ? Vous recherchez une méthode simple, facile à utiliser, avec des activités ludiques, atypiques et motivantes rédigées par un professeur ayant de l'expérience ? Anglais. Spécial jeux est l'ouvrage qu'il vous faut ! Adaptable à tous les emplois du temps, il a été conçu pour vous permettre de progresser rapidement, en toute autonomie et de façon efficace grâce à la mise en place : · de trois niveaux de jeux : facile, intermédiaire et expert ; · d'un jeu par page pour réviser du vocabulaire ou de la grammaire ou encore, des points culturels. Objectifs : aborder et maîtriser l'indispensable à connaître en anglais à la fois en grammaire et en vocabulaire, tout en s'amusant, pour pouvoir avoir le plaisir de communiquer dans des contextes variés du quotidien en peu de temps. Les plus : · des séquences calibrées pour une meilleure progression ; · des corrigés.

Par Frédéric Collecchia
Chez Ellipses

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Auteur

Frédéric Collecchia

Editeur

Ellipses

Genre

Tests, jeux

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Anglais Spécial jeux

Frédéric Collecchia

Paru le 30/06/2026

192 pages

Ellipses

16,50 €

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