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Contrôle et production de l'information financière 2e année

Hugues Jenny

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La collection TAM s'agrandit avec un nouveau manuel de 5e pensé pour donner le goût des maths et aux partis pris pédagogiques forts : Motiver les élèves - un manuel attrayant qui valorise l'utilité des maths - une approche stimulante, ancrée dans la manipulation et le jeu. Les mettre en confiance - une progression claire et rassurante, adaptée aux élèves de 5e - un entraînement régulier au calcul mental et aux automatismes - des méthodes pour gagner en autonomie (apprendre à mémoriser, rédiger, coopérer...) - une initiation au raisonnement et à la logique - NOUVEAU dans le manuel de 5e : des pages pour préparer l'évaluation en fin de chapitre. Faciliter le travail des enseignantes et des enseignants - une grande diversité d'exercices pour accompagner chaque élève dans ses progrès - des outils conçus pour développer l'autonomie des élèves (parcours d'exercices différenciés avec corrigés détaillés, aides clés-en-main...) - de nombreuses ressources numériques personnalisables. Les + numériques : application "Je progresse avec TAM", calcul mental interactif, jeux de vocabulaire, flashcards, lexique... Et en plus pour le prof : version imprimable du cahier TAM 5e incluse dans le manuel numérique enseignant TAM 5e.

Par Hugues Jenny
Chez Fontaine Picard

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Auteur

Hugues Jenny

Editeur

Fontaine Picard

Genre

Comptabilité

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Contrôle et production de l'information financière 2e année

Hugues Jenny

Paru le 15/06/2026

242 pages

Fontaine Picard

21,80 €

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