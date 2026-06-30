Contrôle et production de l'information financière 2e année

La collection TAM s'agrandit avec un nouveau manuel de 5e pensé pour donner le goût des maths et aux partis pris pédagogiques forts : Motiver les élèves - un manuel attrayant qui valorise l'utilité des maths - une approche stimulante, ancrée dans la manipulation et le jeu. Les mettre en confiance - une progression claire et rassurante, adaptée aux élèves de 5e - un entraînement régulier au calcul mental et aux automatismes - des méthodes pour gagner en autonomie (apprendre à mémoriser, rédiger, coopérer...) - une initiation au raisonnement et à la logique - NOUVEAU dans le manuel de 5e : des pages pour préparer l'évaluation en fin de chapitre. Faciliter le travail des enseignantes et des enseignants - une grande diversité d'exercices pour accompagner chaque élève dans ses progrès - des outils conçus pour développer l'autonomie des élèves (parcours d'exercices différenciés avec corrigés détaillés, aides clés-en-main...) - de nombreuses ressources numériques personnalisables. Les + numériques : application "Je progresse avec TAM", calcul mental interactif, jeux de vocabulaire, flashcards, lexique... Et en plus pour le prof : version imprimable du cahier TAM 5e incluse dans le manuel numérique enseignant TAM 5e.