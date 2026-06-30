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Maths en CM1

Sophie Duprey, Gaëtan Duprey, Christian Voltz

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Une collection de mathématiques conforme aux programmes de 2025 et 2026, intégrant les notions nouvelles de probabilités et d'algèbre. Une nouvelle méthode d'enseignement explicite des mathématiques au cycle 3 donnant une place centrale à la résolution de problèmes et développant la fluence en calcul mental. Un apprentissage structuré des mathématiques fondé sur la manipulation, la représentation, la verbalisation et l'abstraction. Des outils performants permettant la mise en oeuvre de cet apprentissage en abordant les notions assez tôt dans l'année pour une acquisition entrainée. Le manuel de l'élève Il suit la progression des guides de l'enseignant sur 35 semaines. 3 pages sont consacrées à la séquence hebdomadaire abordant une notion nouvelle, sur 4 séances aux étapes explicites ? : des exercices de recherche communs, d'entrainement collectif puis individuel, d'évaluation et de consolidation. 1 page reproduit les animations des flashs maths de la semaine pour réviser une notion abordée antérieurement dans l'année. 1 page autorise la différenciation du calcul mental ? : l'enseignant entraine oralement les élèves les plus fragiles et confie les exercices du manuel par écrit aux autres. 1 page de problèmes travaille la résolution de problème collective puis individuelle en ateliers.

Par Sophie Duprey, Gaëtan Duprey, Christian Voltz
Chez Accès Editions

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Auteur

Sophie Duprey, Gaëtan Duprey, Christian Voltz

Editeur

Accès Editions

Genre

Mathématiques CM1

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Maths en CM1

Sophie Duprey, Gaëtan Duprey, Christian Voltz

Paru le 30/06/2026

224 pages

Accès Editions

16,00 €

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