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#Roman francophone

La promesse du destin

Lena Clarke

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Deuxième fille du roi de Lindörie et commandante des armées, Auria tient le royaume d'une main de fer en l'absence de ses parents et de ses soeurs. Froide et pragmatique, elle méprise les frivolités et se consacre entièrement à ses devoirs militaires. Mais, malgré ses ambitions, Auria sait que l'ordre de succession ne lui permettra jamais d'accéder au trône. Pour les noces de Kyara avec Siobhan, la reine de Blüme, toute la famille se réunit en Lindörie. Parmi les invités débarquent au palais Meera et Selene d'Elonia, accompagnées de Yoren et Reyna, deux changeformes au passé d'esclaves. Le frère et la soeur, qui ont durement gagné leur liberté, sont aujourd'hui des membres à part entière du clan. Pleine de préjugés envers Reyna, cette jeune femme frêle d'apparence, Auria se laisse troubler par sa bravoure et cette proximité inattendue. Au fil des jours, l'attirance grandit entre la princesse et la changeforme. A la cour, certains voient d'un mauvais oeil leur rapprochement. Quand le danger se referme sur elles, Auria doit choisir entre tout ce pour quoi elle s'est toujours battue et la femme qui pourrait bien bouleverser son destin. Avec La Promesse du destin, Lena Clarke conclut la saga La Promesse en réunissant pour la dernière fois toutes les soeurs qui ont conquis tant de lecteurices au fil des années.

Par Lena Clarke
Chez Reines de coeur

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Auteur

Lena Clarke

Editeur

Reines de coeur

Genre

Romance et érotique LGBT

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La promesse du destin

Lena Clarke

Paru le 15/06/2026

344 pages

Reines de coeur

20,90 €

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