60 jours pour assurer en italien

Que vous soyez grand débutant ou débutant, étudiant, professionnel en déplacement ou voyageur amoureux de l'Italie, cette méthode vous accompagnera pas à pas pour apprendre la langue avec plaisir et découvrir les habitudes quotidiennes des Italiens. Avec ses 60 jours thématiques, vous apprendrez à communiquer dans toutes les situations, jusqu'au niveau A2 : parler de soi, gérer des situations pratiques de la vie quotidienne, voyager, raconter des événements passés ou à venir, aborder des thèmes relatifs au monde du travail, à l'école et au parcours d'études... Chaque jour, une leçon et des exercices sont proposés de manière progressive, pour atteindre votre objectif sans stress. Chaque journée comprend : - 3 pages de cours avec grammaire, vocabulaire, conjugaison, civilisation, - 1 page d'exercices chronométrés, - Tous les 20 jours, 4 pages de révision permettent de solidifier les acquis.