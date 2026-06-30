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Revue d'histoire des sciences N° 79-1, janvier-juin 2026

Collectif, Armand Colin

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Créée en 1947 par Henri Berr, la Revue d'histoire des sciences est un périodi­que à comité de lecture. Généraliste dans son domaine, elle traite de l'ensemble des époques et disciplines. Elle est orientée vers l'histoire concep­tuelle des sciences mais cependant ouverte à d'autres approches, institution­nelle ou sociologique par exemple. Désormais semestrielle, elle publie, en français ou en anglais, dans des dos­siers thématiques ou en varia, des articles présentant les résultats inédits de travaux de recherche en histoire des sciences et épistémologie historique ainsi que des études de synthèse fouillées et documentées sur des points particuliers. Elle a également une vocation documentaire l'amenant à publier éditions et traductions critiques commentées, revues critiques, bibliographies et analyses d'ouvrages.

Par Collectif, Armand Colin
Chez Armand Colin

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Auteur

Collectif, Armand Colin

Editeur

Armand Colin

Genre

Histoire des sciences

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Revue d'histoire des sciences N° 79-1, janvier-juin 2026

Collectif, Armand Colin

Paru le 22/06/2026

212 pages

Armand Colin

45,00 €

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Scannez le code barre 9782200936952
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