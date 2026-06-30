Anglais 5e A1+>A2 You did it!

You did it ! en quelques mots Une méthode attractive ; ludique et motivante. Des unités centrées sur des problématiques culturelles adaptées aux élèves. Les objectifs et les étapes de progression sont clairement présentés. Les élèves comprennent immédiatement ce qui est attendu et comment y arriver. Le lexique et la grammaire sont régulièrement et progressivement réactivés pour renforcer la mémorisation à long terme. Une mise en oeuvre facilitée de la différenciation permet de s'appuyer sur l'hétérogénéité pour que tous les élèves progressent (pairwork, groupwork, médiation).