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Anglais 5e A1+>A2 You did it!

Fiona Ratkoff

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You did it ! en quelques mots Une méthode attractive ; ludique et motivante. Des unités centrées sur des problématiques culturelles adaptées aux élèves. Les objectifs et les étapes de progression sont clairement présentés. Les élèves comprennent immédiatement ce qui est attendu et comment y arriver. Le lexique et la grammaire sont régulièrement et progressivement réactivés pour renforcer la mémorisation à long terme. Une mise en oeuvre facilitée de la différenciation permet de s'appuyer sur l'hétérogénéité pour que tous les élèves progressent (pairwork, groupwork, médiation).

Par Fiona Ratkoff
Chez Bordas Editions

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Auteur

Fiona Ratkoff

Editeur

Bordas Editions

Genre

Anglais 5e

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Anglais 5e A1+>A2 You did it!

Fiona Ratkoff

Paru le 31/07/2026

152 pages

Bordas Editions

9,00 €

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