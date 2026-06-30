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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

P3 bts2 cg

Patrick Bihonda, Sandrine Collet

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Cette actualisation tient compte des textes en vigueur au 01/01/2026 dont le nouveau Plan Comptable Général 2025. Ce tome, mis à jour chaque année, comporte : -Des innovations impulsées par la pratique avec les étudiants, -Une activité conçue en lien avec le processus 7 et des activités conçues en lien avec le P2, -Les techniques de la veille fiscale, -De nombreux entraînements sur le tableur, -Des QCM, -Une fiche outils "A retenir" qui reprend l'essentiel, -Une rubrique "Préparons la partie fiscale de l'épreuve E4" présente à la fin de chaque chapitre, afin de préparer au mieux les étudiants à l'examen.

Par Patrick Bihonda, Sandrine Collet
Chez Fontaine Picard

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Auteur

Patrick Bihonda, Sandrine Collet

Editeur

Fontaine Picard

Genre

BTS

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P3 bts2 cg

Patrick Bihonda, Sandrine Collet

Paru le 10/06/2026

230 pages

Fontaine Picard

21,80 €

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