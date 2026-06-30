Contrôle et production de l'information financière BTS 1ère année CG

Cet ouvrage est destiné à l'étude du processus 2 permettant la préparation des épreuves E41 et E42A-E42B du BTS CG. Il se compose de 5 scénarios pédagogiques reposant sur le même contexte d'entreprise et reprenant les principales compétences du référentiel pour un apprentissage progressif (travaux d'inventaire : sources réglementaires, dépréciations, amortissements, provisions, ajustements des comptes de gestion). Une actualisation comptable, fiscale et sociales a été prise en compte selon les textes en vigueur au 01/01/2026 dont le nouveau Plan Comptable Général 2025. Sont proposées 4 situations professionnelles de synthèse couvrant les processus 1, 2, 3 et 7 et pouvant être réalisées sur poste informatique pendant les séances d'atelier professionnel.