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Contrôle et production de l'information financière BTS 1ère année CG

Hugues Jenny

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Cet ouvrage est destiné à l'étude du processus 2 permettant la préparation des épreuves E41 et E42A-E42B du BTS CG. Il se compose de 5 scénarios pédagogiques reposant sur le même contexte d'entreprise et reprenant les principales compétences du référentiel pour un apprentissage progressif (travaux d'inventaire : sources réglementaires, dépréciations, amortissements, provisions, ajustements des comptes de gestion). Une actualisation comptable, fiscale et sociales a été prise en compte selon les textes en vigueur au 01/01/2026 dont le nouveau Plan Comptable Général 2025. Sont proposées 4 situations professionnelles de synthèse couvrant les processus 1, 2, 3 et 7 et pouvant être réalisées sur poste informatique pendant les séances d'atelier professionnel.

Par Hugues Jenny
Chez Fontaine Picard

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Auteur

Hugues Jenny

Editeur

Fontaine Picard

Genre

Comptabilité

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Contrôle et production de l'information financière BTS 1ère année CG

Hugues Jenny

Paru le 15/06/2026

216 pages

Fontaine Picard

21,80 €

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