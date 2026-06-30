Fondamentaux du droit ue1 - dcg

Cet ouvrage traite de l'intégralité du nouveau programme de l'unité d'enseignement 1 "Fondamentaux du droit" , du diplôme de comptabilité et gestion (DCG), dans le cadre du cursus menant au diplôme d'expertise comptable. Il couvre les trois parties du programme en 20 chapitres à jour des dernières évolutions juridiques et conformes au programme du DCG rénové : - appréhender le contexte juridique en vigueur en droit privé - qualifier la situations juridique du client - appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle Il propose des fiches méthode (intégrant la nouvelle compétence de veille juridique) ainsi que pour chaque chapitre : - un cours complet et synthétique illustré par des exemples concrets de jurisprudence permettant d'aborder l'ensemble des notions du nouveau référentiel - un QCM, des exercices d'applications et des mini-cas pratiques permettant d'assimiler progressivement les principales compétences liées au chapitre concerné et de s'entraîner à l'examen - une synthèse du cours pour faciliter le travail de mémorisation des étudiants. conforme au nouveau programme, au guide pédagogique et aux dernières réformes juridiques ouvrage rédigé par des enseignantes agrégées qui enseignent la matière en DCG un cours concis, complet et à jour pour faciliter l'apprentissage des applications avec une échelle de difficulté pour mettre en oeuvre les compétences attendues une synthèse par chapitre pour aider les élèves à faire le point un index qui référence toutes les définitions un lexique des termes juridiques plusieurs sujets d'entraînement à l'épreuve avec questions de type examen, études de documents et mises en situation des fiches méthode pour accompagner les étudiants une nouvelle maquette en couleurs.