J'accompagne le développement des compétences psychosociales de mon enfant

Face aux défis de société d'aujourd'hui, la santé mentale des jeunes est devenue un enjeu de santé publique. Citoyens en devenir, leur développement est étroitement lié à la santé mentale des adultes qui les éduquent et les accompagnent... Nous sommes une histoire, qu'il nous revient d'écrire, et dotés pour cela des capacités nécessaires pour comprendre nos émotions et répondre à nos besoins : Observer, Respirer, Accepter ce qui est, Donner sens à ce que nous vivons et nous Exprimer, en lien indispensable avec les autres. Ces capacités sous-tendent nos compétences psychosociales. C'est en développant ces compétences humaines que nous pouvons nous Libérer de ce qui menace notre équilibre et ainsi tendre vers un état de santé et un lien social de qualité. Mais comment faire ? Ce guide propose 60 fiches pédagogiques pour vous aider à mettre en place, pas à pas dans votre quotidien, de courtes expériences psychocorporelles, ludiques et illustrées pour découvrir et développer vos compétences psychosociales et celles de vos enfants. Pratiquer ces expériences ne nécessite aucun matériel, demande peu de temps et sert autant les adultes que les jeunes et les enfants en matière d'identification des besoins et de mise en place de stratégies adaptatives pour y répondre. Parce que, comme l'a écrit Montaigne, "La vraie liberté c'est de pouvoir toute chose sur soi ", tenter ne serait-ce qu'une seule de ces expériences, c'est déjà faire un pas vers elle.