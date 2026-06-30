Vous avez envie d'apprendre ou de reprendre les bases de l'espagnol ? Vous voulez gérer votre temps et vous organiser pour vous initier ou revoir des bases de la langue espagnole ? 60 jours pour assurer en espagnol vous propose un apprentissage ciblé qui se présent sous la forme de 60 fiches, chacune correspondant à un jour d'apprentissage. Cet ouvrage met en avant l'indispensable du lexique et de la grammaire à maîtriser pour vous aider à progresser rapidement. Les nombreux exercices qui accompagnent chaque fiche vous permettront de vous évaluer et de vous entraîner en toute autonomie. - Des fiches calibrées pour une meilleure progression, - Des bilans intermédiaires, - Des fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses, - Des corrigés.