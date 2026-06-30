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60 jours pour assurer en espagnol

Michaël Salaün

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Vous avez envie d'apprendre ou de reprendre les bases de l'espagnol ? Vous voulez gérer votre temps et vous organiser pour vous initier ou revoir des bases de la langue espagnole ? 60 jours pour assurer en espagnol vous propose un apprentissage ciblé qui se présent sous la forme de 60 fiches, chacune correspondant à un jour d'apprentissage. Cet ouvrage met en avant l'indispensable du lexique et de la grammaire à maîtriser pour vous aider à progresser rapidement. Les nombreux exercices qui accompagnent chaque fiche vous permettront de vous évaluer et de vous entraîner en toute autonomie. - Des fiches calibrées pour une meilleure progression, - Des bilans intermédiaires, - Des fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses, - Des corrigés.

Par Michaël Salaün
Chez Ellipses

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Auteur

Michaël Salaün

Editeur

Ellipses

Genre

Méthodes adultes

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60 jours pour assurer en espagnol

Michaël Salaün

Paru le 30/06/2026

280 pages

Ellipses

17,00 €

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