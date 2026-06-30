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Langages N° 242, 2/2026

Collectif, Armand Colin

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Langages met à la disposition d'une communauté scientifique pluridisciplinaire, sans exclusive théorique ou méthodologique, les résultats des recherches contemporaines de pointe, originales, nationales et internationales, menées dans l'ensemble des domaines couverts par les sciences du langage entendues au sens le plus large du terme, y compris dans leurs interfaces avec leurs disciplines connexes (psycholinguistique, traitement automatique du langage, didactique, traduction...). Langages accueille toutes les thématiques reflétant les préoccupations qui dominent selon les époques ou les mutations disciplinaires, ainsi que les bilans de champs linguistiques particuliers assortis de visée prospective.

Par Collectif, Armand Colin
Chez Armand Colin

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Auteur

Collectif, Armand Colin

Editeur

Armand Colin

Genre

Linguistique

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Langages N° 242, 2/2026

Collectif, Armand Colin

Paru le 30/06/2026

156 pages

Armand Colin

18,00 €

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