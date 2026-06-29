Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Père de nouveau célibataire

Casey Cox

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lui est un père célibataire prêt à fréquenter de nouvelles personnes. Moi, fraîchement divorcé et un novice en... tout. Ca promet d'être catastrophique, non ? Quand mon mariage prend fin, je décide d'acheter une maison et une horde de porcelets. Mes amis pensent que j'ai perdu la tête alors qu'en réalité, je m'attelle à une tâche que j'ai évitée toute ma vie : découvrir qui je suis. Mais je découvre vite que s'il y a une chose que la vie aime, c'est prendre les gens de court. Fischer West en est l'exemple parfait. Dès notre rencontre fortuite pendant une promenade nocturne, il éveille quelque chose en moi. Nous avons une connexion et j'ai envie de l'explorer, même si le moment n'est pas bon. Il n'y a aucune chance pour que l'un de nous soit prêt à entamer une relation, alors pourquoi Fischer me laisse-t-il penser que ça pourrait fonctionner ? #PèreCélibataire #ComingOut #Vétérinaire

Par Casey Cox
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Casey Cox

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Père de nouveau célibataire par Casey Cox

Commenter ce livre

 

Père de nouveau célibataire

Casey Cox

Paru le 29/06/2026

300 pages

MXM Bookmark

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038169753
9791038169753
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Un premier roman salué par Amélie Nothomb
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.