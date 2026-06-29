Père de nouveau célibataire

Lui est un père célibataire prêt à fréquenter de nouvelles personnes. Moi, fraîchement divorcé et un novice en... tout. Ca promet d'être catastrophique, non ? Quand mon mariage prend fin, je décide d'acheter une maison et une horde de porcelets. Mes amis pensent que j'ai perdu la tête alors qu'en réalité, je m'attelle à une tâche que j'ai évitée toute ma vie : découvrir qui je suis. Mais je découvre vite que s'il y a une chose que la vie aime, c'est prendre les gens de court. Fischer West en est l'exemple parfait. Dès notre rencontre fortuite pendant une promenade nocturne, il éveille quelque chose en moi. Nous avons une connexion et j'ai envie de l'explorer, même si le moment n'est pas bon. Il n'y a aucune chance pour que l'un de nous soit prêt à entamer une relation, alors pourquoi Fischer me laisse-t-il penser que ça pourrait fonctionner ? #PèreCélibataire #ComingOut #Vétérinaire