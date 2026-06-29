Hors la tombe

Quand la fin annonce un nouveau départ... J'ai été lésée. Non seulement on m'a privée de ma fameuse mission d'infiltration, mais en plus de ça, c'est à mon équipe de mener l'enquête, car les agents choisis par le Maître ne donnent plus signe de vie. Il va falloir percer ce mystère, mais aussi mettre un terme aux sombres ambitions de mon vieil ennemi qui n'est pas loin de réussir à obtenir la vie éternelle. Si seulement les mauvaises nouvelles s'arrêtaient là ! Mon passé se rappelle à moi et ça ne réjouit pas Trevis. Entre trahison et jalousie, j'ai davantage à sauver que mon coeur : mon existence elle-même est sur la sellette. Ce sera Giorgio ou moi. Cette fois, il nous faut écrire une fin. #Ames #Fantômes #Mystère