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#Imaginaire

Hors la tombe

Lucie Goudin

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Quand la fin annonce un nouveau départ... J'ai été lésée. Non seulement on m'a privée de ma fameuse mission d'infiltration, mais en plus de ça, c'est à mon équipe de mener l'enquête, car les agents choisis par le Maître ne donnent plus signe de vie. Il va falloir percer ce mystère, mais aussi mettre un terme aux sombres ambitions de mon vieil ennemi qui n'est pas loin de réussir à obtenir la vie éternelle. Si seulement les mauvaises nouvelles s'arrêtaient là ! Mon passé se rappelle à moi et ça ne réjouit pas Trevis. Entre trahison et jalousie, j'ai davantage à sauver que mon coeur : mon existence elle-même est sur la sellette. Ce sera Giorgio ou moi. Cette fois, il nous faut écrire une fin. #Ames #Fantômes #Mystère

Par Lucie Goudin
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Lucie Goudin

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Hors la tombe

Lucie Goudin

Paru le 29/06/2026

320 pages

MXM Bookmark

19,00 €

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