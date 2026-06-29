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#Roman francophone

Coups bas et bras de fer

R.S. Grey

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Le verdict est tombé : impossible de lui résister. Petite, ce n'étaient pas les robes de princesse qui m'envoûtaient, mais celles d'avocate. Il y a un mois, j'ai intégré le prestigieux cabinet Elwood Hoyt, bien décidée à faire mes preuves sans profiter de mon nom de famille. Et je compte bien devenir la meilleure avocate d'affaires de Chicago. Les portes de l'ascenseur se referment quand Hudson Rhodes, l'associé qu'on m'avait conseillé d'éviter à tout prix, entre. Manque de chance, c'est mon supérieur direct. Et depuis qu'il a découvert que j'étais la fille du patron, il est déterminé à empoisonner mon quotidien. Je pourrais exiger son renvoi, mais son sourire arrogant prouve qu'il mise sur mon orgueil. La sonnerie de l'ascenseur annonce notre étage. Il aligne ses épaules aux miennes. Fureur et peur se mélangent, haine et désir s'embrasent. Il accroche mon regard et sort le premier. Son message est clair : si je veux réussir, je devrai d'abord lui passer sur le corps. Coups bas et bras de fer est un standalone de R. S. Grey. Tension, joutes verbales et alchimie immédiate sont au programme !

Par R.S. Grey
Chez MXM Bookmark

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Auteur

R.S. Grey

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

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Coups bas et bras de fer

R.S. Grey

Paru le 29/06/2026

328 pages

MXM Bookmark

19,00 €

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