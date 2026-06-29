Une année de phonologie et de principe alphabétique MS

Un guide pédagogique complet et clé en main ! - 3 types d'activités et leurs ressources associées , pour travailler la conscience phonologique et le principe alphabétique en MS (discriminer des sons, manipuler des syllabes et phonèmes, connaitre le nom et le son des lettres). 3 types d'activités pour faire travailler les élèves dans plusieurs situations de classe : - Les activités ritualisées pour découvrir de nouvelles notions. - Les activités dirigées pour mettre l'élève en situation d'apprentissage. - Les activités autonomes pour réinvestir les notions étudiées. - Les fiches bilan en fin de période pour valider les acquis de l'élève. - Une méthode testée en classe par des enseignantes. - Une mascotte attachante , Siméon le caméléon, pour mettre en confiance et accompagner les élèves dans leurs apprentissages. L'ensemble des ressources du guide disponibles en téléchargement sur la version numérique : - Le matériel pour chaque activité : les cartes des Fabulettres et des différentes graphies des lettres, les cartes images, les fiches d'activités et les corrigés, les fiches bilan... - Du matériel commun (pions, affichettes, jetons, plateaux A3...) entre la MS et la GS, pour une utilisation multiniveaux !