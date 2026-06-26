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#Roman francophone

7 années de bonheur

Etgar Keret

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A travers ces chroniques intimes, Etgar Keret livre avec émotion et humour une étonnante radiographie de ses contemporains. Si une roquette peut nous tomber dessus à tout moment, à quoi bon faire la vaisselle ? Et les oiseaux du jeu Angry Birds, lancés à pleine vitesse sur de frêles maisons, ne ressemblent-ils pas à de furieux terroristes ? Avec une ironie hors du commun, Etgar Keret relate sept années de sa vie à Tel-Aviv : la naissance de son fils, sa soeur ultra-orthodoxe et ses onze enfants, ses tournées mouvementées... "Un petit joyau d'humour, d'autodérision, d'intelligence et de finesse". L'Express "Un remarquable et inimitable écrivain". Salman Rushdie Né en 1967 à Tel-Aviv, Etgar Keret est écrivain, scénariste de bandes dessinées et réalisateur. Il est très populaire en Israël. Son oeuvre est traduite dans plus de vingt-cinq langues. Traduit de l'anglais (Israël) par Jean-Pierre Carasso et Jacqueline Huet

Par Etgar Keret
Chez Points

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Auteur

Etgar Keret

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

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7 années de bonheur

Etgar Keret trad. Jacqueline Huet, Jean-Pierre Carasso

Paru le 26/06/2026

192 pages

Points

7,55 €

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Scannez le code barre 9791041429257
9791041429257
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