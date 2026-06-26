Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

L'Empire des tempêtes

Sarah J. Maas, Maas sarah J.

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
SEUL LE PLUS GRAND DES SACRIFICES PEUT FAIRE CHAVIRER LE COURS DE LA GUERRE. La route d'Aelin Galathynius pour accéder au trône de Terrasen est encore longue. Pour préparer la guerre qui menace son monde, Aelin doit se battre sur tous les fronts : en retrouvant de vieilles connaissances afin de contracter de nouvelles alliances, en plongeant au coeur de son âme pour maîtriser ses pouvoirs au risque de se laisser consumer par sa propre magie... et en misant tous ses espoirs de salut dans une quête désespérée. Une quête qui pourrait exiger d'Aelin bien plus qu'elle ne souhaite offrir.

Par Sarah J. Maas, Maas sarah J.
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Sarah J. Maas, Maas sarah J.

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Empire des tempêtes par Sarah J. Maas, Maas sarah J.

Commenter ce livre

 

L'Empire des tempêtes

Sarah J. Maas, Maas sarah J.

Paru le 26/06/2026

784 pages

Editions de la Martinière

26,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040123316
9791040123316
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.