Le Dernier Chant d'Ulysse

Après la chute de Troie, Ulysse reprend la mer, impatient de retrouver les siens. Mais à Ithaque ne l'attendent que cendres et larmes. Ulysse n'a d'autre choix que de repartir. Et il n'est animé que d'un seul désir : retrouver Hélène, la femme dont la beauté a embrasé le monde. Mais ce voyage, qui le conduira jusqu'en Egypte... n'est pas celui d'un héros triomphant : c'est celui d'un homme hanté par ses épreuves, confronté à des royaumes étrangers, des dieux capricieux et des illusions trompeuses. Ce roman tisse une fresque où la légende homérique se mêle à la fantasy victorienne : une odyssée envoûtante, mystérieuse et profondément humaine.