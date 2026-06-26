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Le Dernier Chant d'Ulysse

Andrew Lang, Henry Rider Haggard

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Après la chute de Troie, Ulysse reprend la mer, impatient de retrouver les siens. Mais à Ithaque ne l'attendent que cendres et larmes. Ulysse n'a d'autre choix que de repartir. Et il n'est animé que d'un seul désir : retrouver Hélène, la femme dont la beauté a embrasé le monde. Mais ce voyage, qui le conduira jusqu'en Egypte... n'est pas celui d'un héros triomphant : c'est celui d'un homme hanté par ses épreuves, confronté à des royaumes étrangers, des dieux capricieux et des illusions trompeuses. Ce roman tisse une fresque où la légende homérique se mêle à la fantasy victorienne : une odyssée envoûtante, mystérieuse et profondément humaine.

Par Andrew Lang, Henry Rider Haggard
Chez Callidor

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Auteur

Andrew Lang, Henry Rider Haggard

Editeur

Callidor

Genre

Fantasy

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Le Dernier Chant d'Ulysse

Andrew Lang, Henry Rider Haggard

Paru le 26/06/2026

384 pages

Callidor

25,00 €

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Scannez le code barre 9782901207443
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