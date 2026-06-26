Samurai Deeper Kyo Tome 8

En route vers la terre Mibu, Kyo et Yuya se retrouvent séparés de Bontenmaru et Akira. Leur périple les conduit jusqu'à la première porte des Cinq Planètes. Le gardien qui les attend n'est autre que Luciole ! Kyo et Luciole se livrent à un affrontement brûlant. Pour répliquer à toutes sortes de coups secrets, Kyo finit par déployer la technique secrète du vent divin obscur : le Suzaku et gagne le duel ! Mais leur progression ne fait que commencer. A la deuxième porte, Kyo et ses compagnons se retrouvent face à Saishi et Saisei, des diablesses vêtues de blouses blanches. Et au milieu de ce chaos surgit une révélation inattendue ? : Yukimura aurait changé de camp... et se serait allié aux Mibu ? !