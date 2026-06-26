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#Roman francophone

A Tale of Thousand Stars Tome 1

Bacteria

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Tian vit dans la crainte depuis deux ans : sans une greffe de coeur, il risque la mort à chaque instant. Tout change pourtant le jour où il est opéré en urgence. Tian reçoit le coeur de Thorfun Charoenpol, une jeune fille dont il n'aurait jamais dû connaitre le nom. En tombant sur son journal, il découvre la vie de sa donneuse etâ¦ sa promesse. Thorfun avait juré à Phupha, capitaine d'un régiment d'infanterie, de regarder le ciel et de compter avec lui les mille étoiles qu'ils y verraient. Décidé à réaliser cette promesse, Tian va retrouver Phupha dans une montagne reculée et devenir enseignant bénévole. Malheureusement, une fois sur place, la vie n'est pas si facile et, pire encore, Phupha se montre froid et distant. Comment respecter sa promesse dans ces conditions ?

Par Bacteria
Chez Komogi

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Auteur

Bacteria

Editeur

Komogi

Genre

Romance et érotique LGBT

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A Tale of Thousand Stars Tome 1

Bacteria

Paru le 26/06/2026

500 pages

Komogi

21,95 €

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