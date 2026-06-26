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#Roman francophone

Qu'importe la matière

Joyce Rivière

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Dans ce recueil brûlant, habité par la nuit autant que la lumière, Joyce Rivière conte une histoire partagée et commune rythmée par le sensible, et parfois par une sensualité brute et puissante. Les dynamiques butch/fem nourrissent le poème, la poète défendant ardemment les implications politiques de ces identités, contre une esthétisation vide de sens et d'engagement. C'est la vie translesbienne qui se déploie et avec elle, les élans de lutte révolutionnaire mais aussi les mécanismes d'oppression, jusqu'au plus subtil et intégré au sein des groupes communautaires. Car c'est bien de cela qu'il s'agitA : (re)construire nos communautés politiques et leur reconnaître leur pouvoir séditieux et incendiaire.

Par Joyce Rivière
Chez Blast

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Auteur

Joyce Rivière

Editeur

Blast

Genre

Poésie

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Qu'importe la matière

Joyce Rivière

Paru le 26/06/2026

264 pages

Blast

14,00 €

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Scannez le code barre 9782492642432
9782492642432
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