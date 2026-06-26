Qu'importe la matière

Dans ce recueil brûlant, habité par la nuit autant que la lumière, Joyce Rivière conte une histoire partagée et commune rythmée par le sensible, et parfois par une sensualité brute et puissante. Les dynamiques butch/fem nourrissent le poème, la poète défendant ardemment les implications politiques de ces identités, contre une esthétisation vide de sens et d'engagement. C'est la vie translesbienne qui se déploie et avec elle, les élans de lutte révolutionnaire mais aussi les mécanismes d'oppression, jusqu'au plus subtil et intégré au sein des groupes communautaires. Car c'est bien de cela qu'il s'agitA : (re)construire nos communautés politiques et leur reconnaître leur pouvoir séditieux et incendiaire.