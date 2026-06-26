La Quête de l'espoir

En cette période mouvementée de l'histoire du Tchad, Djékoula, un jeune lycéen, vit des tribulations dans sa quête d'une vie meilleure. Au gré des aléas qui l'amènent à se déplacer dans un pays en proie aux conflits armés, il tente de trouver sa place, faisant preuve de résilience devant les épreuves. Sa recherche d'un mieux-être face à l'adversité constitue un exemple pour de nombreux jeunes aspirant à un eldorado sous d'autres cieux. Arrivera-t-il à réaliser son rêve face à la rigueur des conditions de vie, aux comportements de fonctionnaires véreux et peu scrupuleux ? Son refus de céder à la fatalité et à la facilité pèsera-t-il dans la balance ? ...