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La Quête de l'espoir

Lazare Ndoundo

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En cette période mouvementée de l'histoire du Tchad, Djékoula, un jeune lycéen, vit des tribulations dans sa quête d'une vie meilleure. Au gré des aléas qui l'amènent à se déplacer dans un pays en proie aux conflits armés, il tente de trouver sa place, faisant preuve de résilience devant les épreuves. Sa recherche d'un mieux-être face à l'adversité constitue un exemple pour de nombreux jeunes aspirant à un eldorado sous d'autres cieux. Arrivera-t-il à réaliser son rêve face à la rigueur des conditions de vie, aux comportements de fonctionnaires véreux et peu scrupuleux ? Son refus de céder à la fatalité et à la facilité pèsera-t-il dans la balance ? ...

Par Lazare Ndoundo
Chez Hello Editions

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Auteur

Lazare Ndoundo

Editeur

Hello Editions

Genre

Romans noirs

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La Quête de l'espoir

Lazare Ndoundo

Paru le 26/06/2026

92 pages

Hello Editions

16,90 €

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Scannez le code barre 9782386738142
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